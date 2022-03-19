Верещук назвала количество российских пленных, которые есть в Украине
19 марта 2022 , 17:24Читати новину українською
Источник:Минреинтеграции
В Украине официально есть 562 российских военнопленных. Деньги на их содержание идут из Госбюджета.
Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и наши воины. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
К теме Мы ежедневно берем в плен врагов, в дальнейшем создадим обменный фонд, – Верещук
Пленные отказываются возвращаться в Россию
По словам Верещук, пленных будут тысячи. Их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. Согласие на обмен является обязательной формой.
Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая их отправила убивать украинских женщин и детей,
– сказала министр.
Важно – В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: