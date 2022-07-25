Многие переселенцы в Украине не получили выплат: Верещук объяснила, что делать

Многие переселенцы в Украине до сих пор не получили помощи от государства. Ирина Верещук рассказала, что делать в таком случае.

В общей сложности государство потратило уже 17 миллиардов гривен на выплаты переселенцам. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила во время телемарафона, сообщает 24 канал.

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Следует звонить на горячую линию

Ирина Верещук говорит, что бывают задержки с выплатами переселенцам или они производятся частично. Для того чтобы понять точную причину и решить проблему, следует позвонить в Министерство по вопросам реинтеграции на горячую линию "1548".

Мы в любом случае разберемся в чем причина. Есть такие причины, когда люди зарегистрировались в "Дии", а та не передала в органы социальной защиты такие данные, и это десятки тысяч человек. Мы централизовали такие выплаты, и Министерство соцполитики их выплачивает,

– рассказала министр.

Бывало и так, когда люди неправильно оформили документы, но думали, что с ними все хорошо. Им к тому же на месте тоже могли не сказать. И так они несколько месяцев ждут зря.

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3,4 миллиона украинцев зарегистрированы как внутриперемещенные лица. Международные организации по миграции дают данные – 6,2 миллиона украинцев, показывая статистику с 2014 года,

– говорит Ирина Верещук.

Она добавляет, что это примерно 14 процентов от общего количества населения Украины.

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