Ирина Верещук посмеялась над россиянами, которые решили объявить ее в розыск и уже даже заочно арестовать. Министра насмешили намерения России.

Обратите внимание Оккупанты объявили Верещук в розыск: в чем обвиняют главу Мининтеграции

Как отреагировала Верещук

В России хотят заочно арестовать Ирину Верещук и даже объявили ее в международный розыск. Инкриминируют украинскому министру реинтеграции временно оккупированных территорий "нарушение территориальной целостности России". Очередной российский абсурд – нарушитель территориальной целостности обвиняет в жертве своей агрессии свои же действия.

Поэтому Ирина Верещук опубликовала фото, на котором смеется, и добавила, что "нарушать российскую целостность" – ее работа.

СМИ написали, что россияне заочно арестовали и объявили меня в розыск за "посягательство на территориальную целостность России". Все меня об этом спрашивают. Ну, что я могу сказать? Это моя работа,

– написала Верещук.



Реакция Верещук на розыск в России / Фото Ирины Верещук

Напомним, что в России также объявили в розыск и предлагают заочно арестовать замглавы МИД Украины Эмине Джепарову. Ей, как и Ирине Верещук, инкриминируют "посягательство на территориальную целостность России".