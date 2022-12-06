Ірина Верещук покепкувала з росіян, які вирішили оголосити її в розшук і вже навіть заочно арештувати. Міністерку насмішили наміри Росії.

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Як відреагувала Верещук

У Росії хочуть заочно арештувати Ірину Верещук та навіть оголосили її у міжнародний розшук. Інкримінують українській міністерці реінтеграції тимчасово окупованих територій "порушення територіальної цілісності Росії". Черговий російський абсурд – порушник територіальної цілісності закидає жертві своєї агресії свої ж дії.

Тому Ірина Верещук опублікувала фото, на якому сміється і додала, що "порушувати російську цілісність" – її робота.

ЗМІ написали, що росіяни заочно арештували та оголосили мене в розшук за "посягання на територіальну цілісність Росії". Всі мене про це питають. Ну що я можу сказати? Це моя робота,

– написала Верещук.



Реакція Верещук на розшук в Росії / Фото Ірини Верещук

Нагадаємо, що у Росії також оголосили у розшук і пропонують заочно арештувати заступницю глави МЗС України Еміне Джепарову. Їй, як й Ірині Верещук, інкримінують "посягання на територіальну цілісність Росії".