Следовательно – каждый будет отвечать перед законом. Кроме того, неизбежную ответственность за сотрудничество с врагом должны осознавать и украинские учителя. Об этом 24 каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Украинцы будут наказаны за государственную измену
Министр подчеркнула, что гражданам Украины, которые будут осуществлять образовательные процессы, навязанные врагом, грозит Статья 111-1. Коллаборационная деятельность. "Они должны ее очень внимательно почитать, там все четко написано", – добавила она.
Оккупанты привлекают не только граждан россии
На территорию временно оккупированной Харьковской области активно свозили российских специалистов – учителей, врачей, чиновников. Более того, по данным разведки, сегодня страна-агрессор не может привлечь достаточно россиян, желающих работать на территории Украины. Поэтому россия развешивает объявления в странах Центральной и Средней Азии. "Они что-то там пытаются объяснить в Бишкеке, привлекая строителей", – сказала министр.
Что грозит россиянам
Все те, отмечает Верещук, кто не являются гражданами Украины, к примеру, учителя или врачи, должны понимать: они нарушают украинское законодательство и международное гуманитарное право.
Есть Женевские конвенции, которые они подписывали, ратифицировали и должны соблюдать их. Их здесь не должно быть! Они должны безотлагательно покинуть территорию Украины. В противном случае они будут привлечены к ответственности по Уголовному кодексу Украины,
– подытожила она.
Что происходит с образованием на оккупированных территориях: последние новости
- Оккупанты на захваченных территориях Украины продолжают оказывать давление на педагогов. Они не только завезли из россии своих учителей, но и пытаются привлечь украинских педагогов к "русификации" школьников.
- Российские захватчики во время оккупации села Пришиб на Харьковщине хотели заставить украинских учителей "прославлять россию". Однако наши специалисты отказались от сотрудничества с оккупантами.
- В оккупированном Крыму школьникам будут проводить уроки о "героях спецоперации", "друзьях и врагах России" и т.д. Обязателен видеоотчет мероприятий.
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