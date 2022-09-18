А відтак – кожен відповідатиме перед законом. Окрім цього, неминучу відповідальність за співпрацю з ворогом мають усвідомлювати й українські вчителі. Про це 24 каналу сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Українці будуть покарані за державну зраду

Міністерка наголосила, що громадянам України, які будуть здійснювати освітні процеси, нав'язані ворогом, загрожує Стаття 111-1. Колабораційна діяльність. "Вони мають її дуже уважно почитати, там усе чітко написано", – додала вона.

Окупанти залучають не лише громадян росії

На територію тимчасово окупованої Харківщини активно звозили російських фахівців – вчителів, лікарів, чиновників. Ба більше, за даними розвідки, сьогодні країна-агресорка не може залучити достатньо росіян, які бажають працювати на території України. Тому росія розвішує оголошення у країнах Центральної та Середньої Азії. "Вони щось там намагаються пояснити у Бішкеку, залучаючи будівельників", – сказала міністерка.

Що загрожує росіянам

Усі ті, наголошує Верещук, хто не є громадянами України, до прикладу, вчителі або лікарі, повинні розуміти: вони порушують українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

Є Женевські конвенції, які вони підписували, ратифіковували й мають їх дотримуватися. Їх не має тут бути! Вони мають невідкладно залишити територію України. В іншому випадку вони будуть притягнуті до відповідальності за Кримінальним кодексом України,

– підсумувала вона.

Що відбувається з освітою на окупованих територіях: останні новини

Окупанти на захоплених територіях України продовжують чинити тиск на освітян. Вони не лише завезли з росії своїх вчителів, а й намагаються силоміць залучити українських педагогів для "русифікації" школярів.

Російські загарбники під час окупації села Пришиб на Харківщині хотіли змусити українських вчителів "прославляти росію". Однак наші фахівці відмовилися від співпраці з окупантами.

В окупованому Криму школярам проводитимуть уроки про "героїв спецоперації", "друзів та ворогів росії" тощо. Обов'язковим є відеозвіт заходів.

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