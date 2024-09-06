Так, 6 сентября правительство назначило временно исполняющего обязанности министра. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.

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Анатолий Стельмах возглавил Минреинтеграции

Временно возложено исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Стельмаха Анатолия Юрьевича,

– отметил Тарас Мельничук.

Заметим, что ранее Анатолий Стельмах был заместителем Ирины Верещук. В частности, занимал эту должность с 12 января 2022 года.

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Краткая справка. Накануне, 3 сентября, Ирина Верещук подала в Верховную Раду заявление об отставке с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Уже вскоре она сообщила, что переходит на должность заместителя председателя Офиса президента Андрея Ермака.