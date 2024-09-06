Так, 6 вересня уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
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Анатолій Стельмах очолив Мінреінтеграції
Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Стельмаха Анатолія Юрійовича,
– зазначив Тарас Мельничук.
Зауважимо, що раніше Анатолій Стельмах був заступником Ірини Верещук. Зокрема, обіймав цю посаду з 12 січня 2022 року.
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Коротка довідка. Напередодні, 3 вересня, Ірина Верещук подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Уже незабаром вона повідомила, що переходить на посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.