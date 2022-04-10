Она подчеркнула, что внутриполитической дискуссии пока быть не должно, поскольку идет полномасштабная война.

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Необходимо, чтобы общество проявило мужество, стойкость и выносливость. Ведь может произойти и такое, что эта война может длиться дольше и труднее, чем нам бы хотелось.

К сожалению, некоторые из вас, нечаянно или из-за стремления хайпа, сеют истерику и другие непродуктивные/вредные эмоции. Прошу вас ответственно обращаться со своим общественным влиянием в военное время. Поэтому давайте без истерик в соцсетях. Нам нужны покой, мужество, стойкость и выносливость. Так победим!

– подчеркнула она.

Верещук добавила, что с россиянами у нас тоже нет политических или нравственных дискуссий. Они ведь наши враги – "мы с ними не спорим, мы их убиваем".

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