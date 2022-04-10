Вона наголосила, що наразі внутрішньополітичної дискусії бути не повинно, оскільки йде повномасштабна війна.

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Необхідно, аби суспільство проявило мужність, стійкість та витривалість. Адже може статися й таке, що ця війна може тривати довше й важче, ніж нам би хотілося.

На жаль, деякі з вас, ненавмисно або через прагнення хайпу, сіють істерику й інші непродуктивні/шкідливі емоції. Прошу вас відповідально поводитись зі своїм суспільним впливом у воєнний час. Тому давайте без істерик у соцмережах. Нам треба спокій, мужність, стійкість та витривалість. Так переможемо!,

– наголосила вона.

Верещук додала, що з росіянами в нас теж немає політичних чи моральних дискусій. Адже вони наші вороги – "ми з ними не сперечаємось, ми їх вбиваємо".

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