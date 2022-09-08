Верещук призывает родителей на оккупированных территориях не пускать детей в школы

Россияне убеждают родителей, что дети должны учиться очно. Впрочем, не следует вводить их туда. С таким призывом обратилась вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По словам Верещук, все это делает минобороны россии в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ВОТ как живой щит для российской военной техники и личного состава.

Призываю родителей на ВОТ не пускать детей в школы на очное обучение,

– подчеркнула она.

Министр подчеркнула, что еще лучше – эвакуироваться на подконтрольную территорию. Верещук добавила, что если украинцы остаются на временно оккупированной территории, рано или поздно россияне используют их как живой щит. Этого делать не стоит, пока есть возможность, уезжайте!

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