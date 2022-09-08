Верещук закликає батьків на окупованих територіях не пускати дітей до шкіл

Росіяни переконують батьків, що їхні діти мають вчитися очно. Втім, не варто вводити їх туди. З таким закликом звернулася віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Головне Звільнені 20 населених пунктів Харківщини й військова допомога США: головне за 197 день війни

За словами Верещук, все це робить міноборони росії у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу.

Закликаю батьків на ТОТ не пускати дітей до шкіл на очне навчання,

– наголосила вона.

Міністерка підкреслила, що ще краще – евакуюватися на підконтрольну територію. Верещук додала, якщо українці залишаються на тимчасово окупованій території, рано чи пізно росіяни використають їх як живий щит. Цього робити не варто, поки є можливість, виїжджайте!

Раніше – Верещук пояснила деталі виїзду із кількох областей: дивіться відео