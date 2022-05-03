Пока значимой реакции международного сообщества на гибель гражданских женщин на "Азовстали" не последовало. Впрочем, это преступление уже зафиксировано, передает 24 канал.

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Преступление будут расследовать

Об этом сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, такие ужасающие действия оккупантов уже зафиксировали в Организации Объединенных Наций и Красном Кресте.

Международной реакции нет. Однако это событие зафиксировали мы, ООН и Красный Крест. Будет расследование,

– заявила Верещук.

Кроме того, по ее словам, в результате вражеских обстрелов "Азовстали" сейчас под завалами находятся несколько сотен мирных украинцев. Она подчеркнула, что там до сих пор есть женщины и дети, однако сейчас их меньше, чем было до эвакуации.

Верещук прокомментировала гибель гражданских женщин на "Азовстали": смотрите видео



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