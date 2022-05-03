Поки значної реакції міжнародної спільноти на загибель цивільних жінок на "Азовсталі" не було. Утім, цей злочин вже зафіксували, передає 24 канал.

До теми Після масованих бомбардувань окупантами "Азовсталі" загинули дві цивільні жінки

Злочин будуть розслідувати

Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, такі жахливі дії окупантів уже зафіксували в Організації Об’єднаних Націй та Червоному Хресті.

Міжнародної реакції немає. Однак цю подію зафіксували ми, ООН та Червоний Хрест. Буде розслідування,

– заявила Верещук.

Крім того, за її словами внаслідок ворожих обстрілів "Азовсталі" зараз під завалами перебувають декілька сотень мирних українців. Вона наголосила, що там досі є жінки та діти, однак зараз їх менше, ніж було до евакуації.

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