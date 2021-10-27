На пост министра обороны кандидата выдвигает президент. Несколько лет назад определили, что это должно быть гражданское лицо, которое будет заниматься обеспечением функционирования Вооруженных сил, что особенно важно во время российско-украинской войны.

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Кресло под министром шаталось еще с лета

Однако, по словам военного эксперта Олега Жданова, Таран не смог сформулировать военной реформы и не разработал план перестройки ВСУ.

"У нас до сих пор нет модели ВСУ, которую мы строим. Что мы строим? Куда мы идем? Какими темпами? Каков технологический уклад вооружения? Он как министр обороны по обеспечению и развитию – полный ноль", – отметил Жданов.

После всех скандалов и критики, даже от партнеров, действующий министр начал раздражать и Банковую.

Президент сначала убрал главу Генштаба, а теперь уже дошла очередь до Министерства обороны. Поэтому кресло шаталось очень долго. Почему пан Таран оставался? Судя по всему, были определенные договоренности относительно встреч международного характера. Олег Саакян Политолог

Как отметил политолог Игорь Чаленко, у министра проблемы с коммуникацией, с США – Министерство обороны не до конца может нормально оперировать той помощью, которая предоставляется западными союзниками Украины.

Верещук рвется в бой

Кресло руководителя министра обороны очень стремилась занять действующая нардеп от монобольшинства "Слуга народа" Ирина Верещук. Ее активность в этом вопросе была больше, чем во время выборов мэра Киева.

Тут вопрос куда... Как себя лучше проявить, как государственного управленца. Я не думаю, что это лично желание Верещук получить эту должность, скорее, людей, которые стоят за ней. Игорь Чаленко Политолог

Впрочем, несмотря на такую широкопрофильность и амбициозность нардепа, эксперты смотрят на вероятность такого назначения скептически.

Второй кандидат проявил себя как хороший менеджер

Вдруг у Ирины Верещук появился незаурядный конкурент – действующий вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Во-первых, он проявил себя как хороший менеджер, а во-вторых, проявил себя как командный игрок", – сообщил политолог Олег Саакян.

Кроме того, Резников более выигрышный для президента Владимира Зеленского на фоне скандального и молчаливого Тарана и слишком яркой Верещук. Однако, сможет ли он справиться с Министерством обороны – вопрос открытый.

Министерство обороны нуждается в профессиональном кризисном менеджере, который будет быстро, четко и профессионально принимать решения. Олег Жданов Военный эксперт

Ротации в правительстве – всегда стресс

Ротация в правительстве – это всегда вызов. Новый руководитель требует времени на ознакомление с ведомством и его "кухней". В то же время в случае назначения на должность Алексея Резникова возникнет и другой закономерный вопрос – кто тогда возглавит Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и будет заниматься украинским представительством в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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