Верещук со слезами на глазах рассказала, что сейчас воюет ее муж и сын
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что война коснулась ее лично.
Сейчас на фронте защищают страну от российских оккупантов ее близкие люди. Об этом Верещук рассказала в интервью иностранным СМИ.
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При этом она не смогла сдержать слез. На вопрос журналистки, сколько еще должно пройти времени и сколько людей должно погибнуть, чтобы эта война завершилась, Верещук ответила: "Очень бы хотелось, чтобы меньше".
Я как жена офицера, который сейчас на войне, мой старший сын сейчас на войне,
– призналась министр и не смогла продолжить отвечать на вопросы.
Однако потом добавила, что справляется с этим, как каждая женщина и каждая мама, каждая жена или сестра.
"Мне жаль, что гибнут гражданские. Мне жаль, что гибнут дети. В конце концов, мы должны оставаться людьми. И гражданские не должны погибать", – добавила она.
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