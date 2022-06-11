Верещук уверена, что приговоренных к смертной казни иностранцев-защитников таки удастся обменять

Оккупанты в Донецке решили приговорить к смертной казни трех иностранцев, воевавших в рядах ВСУ в войне против России. Для самих захватчиков это может иметь плачевные последствия.

Кремлевские оккупанты в своем фейковом "суде" "осудили" трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины - британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна.

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Эти мужчины приехали в Украину как добровольцы. Но вступили в ряды Интернационального легиона в ВСУ. Во время боевых действий защитников-иностранцев взяли в плен россияне. И кафиры решили их "приговорить" к смертной казни не за преступления, которые они совершали на войне (или как раз и отмечаются русские солдаты), а "за наемничество".

Здесь еще стоит отметить, что судилище над ними официально организовала не Россия, которая воюет против Украины, а сделала это руками своих муртадов в оккупированном Донецке. Все для того, чтобы снять с себя всю ответственность за совершенное преступление. Ведь в России прекрасно понимают, какое возмездие на них может ожидать за убийство военнопленных иностранцев.

Пленных могут обменять

Предугадывать, что в голове у кафиров – бесполезное дело. Все равно решение принимают не они, а в Кремле. Поэтому вполне вероятно, что все это дело – лишь попытка в очередной раз терроризировать западное общественное мнение. Такое мнение высказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мы имеем дело с профессиональными террористами, которые, в конце концов, действуют рационально. Поэтому с ними нужно разговаривать спокойно и профессионально. Потому что они хорошо понимают, к каким неисправимым последствиям для них и для россиян могут привести их ошибочные действия в отношении этих трех наших военнослужащих", – заявила Ирина Верещук.

Она не исключает того варианта, что в конце все дойдет до того, что эти три военнослужащих будут обменены.

Реакция Великобритании

Правительство Великобритании уже отреагировало на "суд" над их гражданами . Там отметили, что этим "судом" кремлевские кафиры нарушили Женевскую конвенцию, которая предусматривает иммунитет для военнопленных - их нельзя судить за участие в боевых действиях. И уже заявили, что будут сотрудничать с украинскими властями, чтобы уволить британцев, служивших в Вооруженных Силах Украины.

Британская министерка иностранных дел Лиз Трасс также осудила действия пророссийских оккупационных властей Донбасса. Она подчеркнула, что приговор так называемого "суда" по квазиреспублике не имеет законной силы.

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