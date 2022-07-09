Не мешайте, – Верещук заявила, что за письмом Спартц по Ермаку могут стоять украинские деятели

Виктория Спартц обратилась с провокационной просьбой к Джо Байдену. В частности, член американского Конгресса украинского происхождения попросила президента США проверить возможные связи главы Офиса Президента Андрея Ермака с россией.

На такую просьбу отреагировала и вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, в заявлении Спартца есть серьезные намеки в адрес руководителя Офиса Президента нашей страны.

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В этом контексте Верещук подчеркнула, что украинцы с началом полномасштабного вторжения России оставили в прошлом многое: и хороших, и плохих.

В частности, мы оставили в прошлом привычку устраивать публичные политические распри в военное время. По содержанию письмо Виктории легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца. Интересно то, что украинцы уже отходят от этих вещей, поскольку инстинкт выживания нации берет свое,

– отметила Верещук.

Именно поэтому, по мнению украинской политики, содержание и тональность письма Спартц выглядят странно. Верещук обратилась к "некоторым украинским деятелям", которые стоят за этим письмом и другими подобными вещами (далее – слова Ирины Верещук):

Хватит. Прекратите. Займитесь чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага: фронт, гуманитарная работа, социальная работа. Если не можете или не хотите, не мешайте. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом. Успокойтесь и не мешайте.

Больше о письме Виктории Спартц

Публикация обращения Виктории Спартц к Джо Байдену попала в сеть. Заметим, что отрывок, в котором она упоминает Андрея Ермака, прикрыт черной плашкой. Но упоминание о нем содержится в общем описании его письма. Там говорится о "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его вероятных связях с россией".

По словам Спартца, "Ермак вызывает много беспокойств". Причем не только в США, но и за границей. В то же время она подчеркнула, что ей известно, что о главе ОП высокого мнения советник Байдена по национальной безопасности Джайк Салливан.

Реакция украинского МИД

На упрек Виктории Спартц уже отреагировали в украинском МИДе . Спикер министерства Олег Николенко поначалу выразил свою благодарность США за поддержку в противостоянии российской агрессии. В то же время, его удивило заявление конгрессвумен.

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