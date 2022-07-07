Захватчики все еще гибнут на территории Луганской области. Это значит, что всю область они не оккупировали, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

К теме россия еще не контролирует Луганщину, это ее цель номер 1, – Маляр о самых горячих местах фронта

Плацдарм для наступления на Донетчину

Чиновник отметил, что россиянам уже некомфортно на тех территориях, которые они сочли глубоким тылом. Дело в том, что, пытаясь захватить область, оккупанты все ровняли с землей. Следовательно, их наступление замедляется.

Правда, оккупанты все же надеются, что Луганская область станет плацдармом для наступления на Донетчину.

Обратите внимание! Оккупанты в Кременной терроризируют мирных жителей, их расстреливают прямо на улице. Местные коллаборанты помогают захватчикам выявлять людей с проукраинской позицией. Мужчинам раздают повести, заставляя их воевать против Украины.

Луганщину смогут быстро восстановить

Гайдай уверен, что после деоккупации область можно будет быстро восстановить. По его словам, опыт уже был, хоть и не в таких масштабах. Однако восстановление инфраструктуры можно даже ускорить.

Кроме того, глава ОВА отметил, что много бизнеса, в частности аграрного, осталось на оккупированных территориях. россияне все разграбили, например, урожай и технику. Те предприниматели, которые имели возможность уехать в начале вторжения, уехали.

Смотрите больше – Гайдай подчеркнул, что Луганщина не оккупирована полностью: видео