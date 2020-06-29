Несмотря на то, что парламент официально уходит на каникулы уже с 17 июля, во фракции "Слуга народа" предположили, что возможна внеочередная работа летом. Однако это может произойти только по решению всех фракций.

Об этом РБК-Украина рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Она отметила, что в Раде размышляют над тем, чтобы созвать внеочередное заседание после 3 сессии.

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Она объяснила, что в целом еще неизвестно, как именно это будет происходить. Возможно, это сочтут продлением работы или же изменят график.

Почему важно, чтобы парламент работал летом

По словам Мошенец, парламенту просто необходимо работать летом, ведь есть множество законопроектов, которые не приняли из-за карантина. Именно поэтому их планируют принять как можно быстрее – летом.

"В нашей фракции обсуждалась возможность проведения еще нескольких внеочередных заседаний, чтобы рассмотреть законопроекты, которые необходимо принять сейчас. Говорили о том, что не хватает рабочих дней, стоило бы собраться", – сказала Мошенец.

Когда планируют провести заседание

Она уточнила, что сейчас с коллегами обсуждали проведение заседания с 20 по 24 июля. Мошенец добавила, что собраться именно 20 июля – маловероятно. Скорее всего, заседание состоится на следующий день, 21 июля, ведь это символическая дата – годовщина парламентских выборов.

Поэтому, возможно, мы созовем внеочередное заседание 21 числа,

– подытожила Мошенец.

В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пояснила, что продолжить работу парламент может только по решению всех фракций, а не отдельных депутатов. Также по регламенту необходимым будет созыв отдельной внеочередной сессии, а не заседания.

"В случае очень насущных вопросов Верховная рада может собраться на внеочередную сессию по требованию президента или 150 народных депутатов", – заверила Кравчук.

Она также добавила, что в "Слуге народа" не планируют долгих каникул.