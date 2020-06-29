Попри те, що парламент офіційно йде на канікули вже з 17 липня, у фракції "Слуга народу" припустили, що можлива позачергова робота влітку. Однак це може статись лише за рішенням усіх фракцій.

Про це РБК-Україна розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Вона зазначила, що у Раді роздумують над тим, аби скликати позачергові засідання після 3 сесії.

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Вона пояснила, що загалом ще невідомо, як саме це відбуватиметься. Можливо, це вважатимуть подовженням роботи або ж змінять графік.

Чому важливо, аби парламент працював влітку

За словами Мошенець, парламенту просто необхідно працювати влітку, адже є безліч законопроєктів, які не ухвалили через карантин. Саме тому їх планують ухвалити якнайшвидше – влітку.

"У нашій фракції обговорювалась можливість проведення ще декількох позачергових засідань, щоб розглянути законопроєкти, які дійсно необхідно ухвалити зараз. Говорили про те, що не вистачає робочих днів, варто було б зібратись", – сказала Мошенець.

Коли планують провести засідання

Вона уточнила, що наразі з колегами обговорювали проведення засідання у тиждень з 20 по 24 липня. Мошенець додала, що зібратись саме 20 липня – малоймовірно. Швидше за все, засідання відбудеться наступного дня, 21 липня, адже це символічна дата – річниця парламентських виборів.

Тому, можливо, ми скличемо позачергове засідання 21 числа,

– підсумувала Мошенець.

Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, що продовжити роботу парламент може лише за рішенням усіх фракцій, а не окремих депутатів. Також за регламентом необхідно буде скликання окремої позачергової сесії, а не засідання.

"У випадку дуже нагальних питань Верховна рада може зібратись на позачергову сесію на вимогу президента або 150 народних депутатів", – запевнила Кравчук.

Вона також додала, що в "Слузі народу" не планують довгих канікул.