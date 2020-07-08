Во вторник, 14 июля", Верховная Рада может еще раз собраться на внеочередное заседание.

Внеочередное заседание Рады 14 июля: что известно

О том, что украинский парламент может собраться на внеочередное заседание 14 июля, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале. Также в подтверждение своих слов Качура опубликовал документы.

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По словам "слуги народа", депутаты уже начали собирать подписи за проведение внеочередного заседания.

Согласно календарю третьей сессии Верховной Рады IX созыва, 13 июля депутаты проведут Согласительный совет. А с 14 по 17 число будут проходить пленарные заседания. В то же время во второй половине 15 июля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. А 17-го перед пленарным заседанием пройдет час вопросов к правительству.

Заметим, что 17 июля – последний день работы третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Далее депутаты должны уйти на каникулы до начала сентября.

Какие вопросы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании 14 июля

Сейчас на повестке дня 6 законопроектов:

проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников ;



; проект закона о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" (относительно осуществления розничной торговли лекарственными средствами );



); проект закона о внесении изменений в закон "О государственной поддержке и особенностях финансирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" (относительно дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период мер борьбы с коронавирусом);



(относительно дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период мер борьбы с коронавирусом); проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки " (относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия);



" (относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия); проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП);



(ФЛП); проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

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Деутати планируют собраться на внеочередное заседание Рады 14 июля: какие вопросы рассмотрят / Копии документов взяты из телеграмма Александра Качуры

Последнее внеочередное заседание Верховной Рады: коротко

Последний раз Верховная Рада собиралась на внеочередное заседание 3 июля.

Депутаты, в частности, рассмотрели кадровые вопросы:

отставку главы НБУ Якова Смолия;



отставку главы АМКУ Юрия Терентьева.

Также на повестке дня были такие вопросы: