Верховная Рада может снова провести внеочередное заседание: дата и повестка дня
Во вторник, 14 июля", Верховная Рада может еще раз собраться на внеочередное заседание.
Внеочередное заседание Рады 14 июля: что известно
О том, что украинский парламент может собраться на внеочередное заседание 14 июля, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале. Также в подтверждение своих слов Качура опубликовал документы.
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По словам "слуги народа", депутаты уже начали собирать подписи за проведение внеочередного заседания.
Согласно календарю третьей сессии Верховной Рады IX созыва, 13 июля депутаты проведут Согласительный совет. А с 14 по 17 число будут проходить пленарные заседания. В то же время во второй половине 15 июля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. А 17-го перед пленарным заседанием пройдет час вопросов к правительству.
Заметим, что 17 июля – последний день работы третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Далее депутаты должны уйти на каникулы до начала сентября.
Какие вопросы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании 14 июля
Сейчас на повестке дня 6 законопроектов:
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников;
- проект закона о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" (относительно осуществления розничной торговли лекарственными средствами);
- проект закона о внесении изменений в закон "О государственной поддержке и особенностях финансирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" (относительно дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период мер борьбы с коронавирусом);
- проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" (относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия);
- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП);
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно содействия развитию физической культуры и спорта.
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Деутати планируют собраться на внеочередное заседание Рады 14 июля: какие вопросы рассмотрят / Копии документов взяты из телеграмма Александра Качуры
Последнее внеочередное заседание Верховной Рады: коротко
Последний раз Верховная Рада собиралась на внеочередное заседание 3 июля.
Депутаты, в частности, рассмотрели кадровые вопросы:
- отставку главы НБУ Якова Смолия;
- отставку главы АМКУ Юрия Терентьева.
Также на повестке дня были такие вопросы:
- законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования для лиц из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" (№3734);
- законопроект "О внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины" (№3720);
- проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 18 июня 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3383-П);
- еще один проект постановления об отмене того же решения Верховной Рады от 18 июня 2020 года (№3383-П1);
- законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3776);
- законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3664);
- законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" (№3671);
- законопроект "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности" (№3668);
- законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" (3491);
- законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№3658);
- законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№3658-1);
- проект постановления "О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины" (№3721).