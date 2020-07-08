Верховна Рада може знову провести позачергове засідання: дата та порядок денний
У вівторок, 14 липня", Верховна Рада може вкотре зібратися на позачергове засідання.
Позачергове засідання Ради 14 липня: що відомо
Про те, що український парламент може зібратися на позачергове засідання 14 липня, повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Відповідний допис з’явився у його телеграм-каналі. Також на підтвердження свої слів Качура опублікував документи.
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За словами "слуги народу", депутати вже почали збирати підписи за проведення позачергового засідання.
Згідно з календарем третьої сесії Верховної Ради IX скликання, 13 липня депутати проведуть Погоджувальну раду. А з 14 по 17 число відбуватимуться пленарні засідання. Водночас у другій половині 15 липня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях і групах. А 17-го перед пленарним засіданням пройде година запитань до уряду.
Зауважимо, що 17 липня – останній день роботи третьої сесії Верховної Ради IX скликання. Далі депутати мають піти на канікули до початку вересня.
Які питання розглядатиме Рада на позачерговому засіданні 17 линя
Наразі на порядку денному 6 законопроєктів:
- проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел;
- проєкт закону про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" (щодо здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами);
- проєкт закону про внесення змін до закону "Про державну підтримку та особливості фінансування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (щодо додаткової державної підтримки цих дитячих центрів на період заходів боротьби з коронавірусом);
- проєкт закону про внесення змін до закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги);
- проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (ФОПів);
- проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо сприяння розвитку фізичної культури та спорту.
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Деутати планують зібратися на позачергове засідання Ради 17 липня: які питання розглянуь / Копії документів взято з телеграму Олександра Качури
Останнє позачергове засідання Верховної ради: коротко
Востаннє Верховна Рада збиралася на позачергове засідання 3 липня.
Депутати, зокрема, розглянули кадрові питання:
- відставку очільника НБУ Якова Смолія;
- відставку голови АМКУ Юрія Терентьєва.
Також на порядку денному були такі питання:
- законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" (№3734);
- законопроєкт "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України" (№3720);
- проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради від 18 червня 2020 року про ухвалення в другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3383-П);
- ще один проєкт постанови про скасування того самого рішення Верховної Ради від 18 червня 2020 року (№3383-П1);
- законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3776);
- законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3664);
- законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" (№3671);
- законопроєкт "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності" (№3668);
- законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" (3491);
- законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№3658);
- законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№3658-1);
- проєкт постанови "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" (№3721).