У вівторок, 14 липня", Верховна Рада може вкотре зібратися на позачергове засідання.

Позачергове засідання Ради 14 липня: що відомо

Про те, що український парламент може зібратися на позачергове засідання 14 липня, повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Відповідний допис з’явився у його телеграм-каналі. Також на підтвердження свої слів Качура опублікував документи.

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За словами "слуги народу", депутати вже почали збирати підписи за проведення позачергового засідання.

Згідно з календарем третьої сесії Верховної Ради IX скликання, 13 липня депутати проведуть Погоджувальну раду. А з 14 по 17 число відбуватимуться пленарні засідання. Водночас у другій половині 15 липня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях і групах. А 17-го перед пленарним засіданням пройде година запитань до уряду.

Зауважимо, що 17 липня – останній день роботи третьої сесії Верховної Ради IX скликання. Далі депутати мають піти на канікули до початку вересня.

Які питання розглядатиме Рада на позачерговому засіданні 17 линя

Наразі на порядку денному 6 законопроєктів:

проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел;

проєкт закону про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" (щодо здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами);

проєкт закону про внесення змін до закону "Про державну підтримку та особливості фінансування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (щодо додаткової державної підтримки цих дитячих центрів на період заходів боротьби з коронавірусом);

проєкт закону про внесення змін до закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги);

проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (ФОПів);

проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо сприяння розвитку фізичної культури та спорту.

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Деутати планують зібратися на позачергове засідання Ради 17 липня: які питання розглянуь / Копії документів взято з телеграму Олександра Качури

Останнє позачергове засідання Верховної ради: коротко

Востаннє Верховна Рада збиралася на позачергове засідання 3 липня.

Депутати, зокрема, розглянули кадрові питання:

відставку очільника НБУ Якова Смолія;

відставку голови АМКУ Юрія Терентьєва.

Також на порядку денному були такі питання: