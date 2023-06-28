Соответствующие проекты законов инициировали 40 народных избранников. Что же предусматривают эти инициативы, разбирался 24 Канал.

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Какие наказания для психологов-аферистов предлагает парламент

Народные депутаты 28 июня зарегистрировали в Верховной Раде 2 законопроекта №9433 и №9434. Первый из них будет касаться изменений некоторых законодательных актов относительно системы охраны психического здоровья и услуг в сфере психического здоровья. В частности, там добавили запрет о предоставлении психологической или психиатрической помощи без соответствующей квалификации.

Во втором проекте закона предлагают уже на юридическом уровне ввести административную и уголовную ответственность за нарушение норм предыдущего закона.

В частности, народные избранники предлагают наказывать за:

предоставление психологической помощи людьми, не имеющими такого права (штраф 50 тысяч гривен или до 3 лет лишения свободы);

распространение ложной информации о наличии у лица медицинского образования или врачебной специальности (штраф от 17 до 34 тысяч гривен).

На этот законопроект отреагировал психолог и доброволец ВСУ Артём Осипян. Он назвал регистрацию этих инициатив "историческим моментом".

Это первый реальный шаг к решению глобальных вопросов психического здоровья украинцев. Деятельность таких псевдоспециалистов как Спартак Суббота наконец-то может быть ограничена и запрещена государством,

– высказался психолог.

Осипян подчеркнул, что он также принимал участие в создании этих инициатив и рад видеть тот факт, что "психологическое здоровье актуально для общества". Он также напомнил, что каждый обращающийся к психологу или психотерапевту может быть защищен в своем праве на доступ к качественной помощи.

В заключение он поблагодарил депутатов за активность в продвижении этой инициативы. По его словам, сейчас мы увидим, кто действительно хочет перемен, а кто просто хочет отрабатывать деньги международной помощи.

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