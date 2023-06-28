Відповідні проєкти законів ініціювали 40 народних обранців. Що ж саме передбачають ці ініціативи, розбирався 24 Канал.

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Які покарання для психологів-аферистів пропонує парламент

Народні депутати 28 червня зареєстрували у Верховній Раді 2 законопроєкти № 9433 та № 9434. Перший з них стосуватиметься змін до деяких законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров'я та послуг у сфері психічного здоров'я. Зокрема там додали заборону, щодо надання психологічної чи психіатричної допомоги без відповідної кваліфікації.

У другому проєкті закону пропонують вже на юридичному рівні запровадили адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм попереднього закону.

Зокрема, народні обранці пропонують карати за:

надання психологічної допомоги людьми, які не мають такого права (штраф 50 тисяч гривень або до 3 років позбавлення волі);

поширення неправдивої інформації про наявність в особи медичної освіти або лікарської спеціальності (штраф від 17 до 34 тисяч гривень).

На цей законопроєкт відреагував психолог і доброволець ЗСУ Артем Осипян. Він назвав реєстрування цих ініціатив "історичним моментом".

Це перший реальний крок до розв'язання глобальних питань психічного здоров'я українців. Діяльність таких псевдофахівців як Спартак Суббота нарешті може бути обмежена і заборонена державою,

– висловився психолог.

Осипян наголосив, що він також брав участь у створенні цих ініціатив і радий бачити той факт, що "психологічне здоров'я на часі для суспільства". Він також нагадав, що кожен, хто звертається до психолога чи психотерапевта, може бути захищений у своєму праві на доступ до якісної допомоги.

Наостанок він подякував депутатам за активність у просуванні цієї ініціативи. За його словами, зараз ми побачимо, хто дійсно хоче змін, а хто просто хоче відпрацьовувати гроші міжнародної допомоги.

Що відомо про розслідування Спартака Субботи