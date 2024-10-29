Рада приняла в целом законопроект о сделках со следствием

Верховная Рада приняла законопроект о соглашениях со следствием. Документ предусматривает введение новой статьи, которая позволит в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения ущерба назначать меньший срок заключения, чем этого требует кодекс.

Речь о законопроекте №12039. Его в целом поддержали сегодня, 29 октября, в Раде, сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Этот текст поддержали и САП и НАБУ. Как уточнил Железняк, документ также соответствует нашим международным обязательствам.

Что предусматривает законопроект

Законопроект водит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет.

При этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф:

за нетяжкие преступления – от 20 тысяч до 120 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ),

за тяжкие преступления – от 120 тысяч до 6 миллионов НМДГ.

за особо тяжкие преступления – от 270 тысяч до 12 миллионов НМДГ

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.

В случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штарф и может получить дополнительно конфискацию.

"Закон надо подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan. На 4 миллиарда евро", – добавил депутат.