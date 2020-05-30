Верховная Рада соберется на пленарное заседание 2 июня: что будут обсуждать
Верховная Рада вернется к пленарной работе уже 2 июня. Известно, что нардепы обсудят программу правительства.
Нових випадків захворювання COVID-19 серед депутатів наразі немає. Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці.
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Вона додала, що тести на коронавірус тих, хто контактував з Валерієм Божиком, показали негативний результат.
Що обговорюватимуть на засіданні Ради
- На порядку денному в тиждень голосування в другому читанні значиться законопроєкт про "злодіїв у законі".
- Постанови від комітету у закордонних справах.
- Пакет законопроєктів від "цифрового" комітету – про хмарні послуги.
- Голосування у другому читанні законопроєкт з пакета порятунку креативних індустрій.
- Зміни до виборчого законодавства: зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах до міських ОТГ.
- 2 червня Верховна Рада має розглянути програму уряду.
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Кравчук підкреслила, що абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали текст, поданий у квітні Кабінетом Міністрів, і надали свої рекомендації його зміни.
Ймовірно голосування в залі буде аналогічним і програму відправимо на доопрацювання. За законом Уряд повинен внести доопрацьований варіант і парламент розгляне його протягом 15 днів. Розраховуємо отримати детальний і більш конкретний документ, який врахує рекомендації народних депутатів,
– написала вона.