Верховна Рада повернеться до пленарної роботи вже 2 червня. Відомо, що нардепи обговорюватимуть програму уряду.

Нових випадків захворювання COVID-19 серед депутатів наразі немає. Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці.

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Вона додала, що тести на коронавірус тих, хто контактував з Валерієм Божиком, показали негативний результат.

Що обговорюватимуть на засіданні Ради

На порядку денному в тиждень голосування в другому читанні значиться законопроєкт про "злодіїв у законі".

Постанови від комітету у закордонних справах.

Пакет законопроєктів від "цифрового" комітету – про хмарні послуги .

. Голосування у другому читанні законопроєкт з пакета порятунку креативних індустрій .

. Зміни до виборчого законодавства : зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах до міських ОТГ.

: зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах до міських ОТГ. 2 червня Верховна Рада має розглянути програму уряду.

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Кравчук підкреслила, що абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали текст, поданий у квітні Кабінетом Міністрів, і надали свої рекомендації його зміни.

Ймовірно, голосування у залі буде аналогічним і програму відправимо на доопрацювання. За законом уряд повинен внести доопрацьований варіант і парламент розгляне його протягом 15 днів. Розраховуємо отримати детальний і більш конкретний документ, який врахує рекомендації народних депутатів,

– написала вона.