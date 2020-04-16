Рада підтримала збільшення штрафів за пошкодження телекомунікацій
Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про посилення захисту телекомунікаційних мереж. Відтак умисне пошкодження дротів може нести за собою навіть реальний термін у в'язниці.
За відповідний законопроєкт №2654 проголосували 315 депутатів. Із його текстом можна ознайомитися на сайті парламенту.
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Стосуватимуться зміни як порушення правил охорони мереж, так і навмисного пошкодження.
Перше тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб покарання – у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначимо, наразі неоподаткований мінімум дорівнює 17 гривень.
Щодо пошкодження мереж, то штрафи зростуть у рази. Вони не переглядалися із 2001 року.
Тепер же може тягти за собою і позбавлення волі, якщо пошкодження призвели до зникнення телекомунікаційних послуг.
- Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, – карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
- Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, – караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
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