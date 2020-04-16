Рада підтримала збільшення штрафів за пошкодження телекомунікацій

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про посилення захисту телекомунікаційних мереж. Відтак умисне пошкодження дротів може нести за собою навіть реальний термін у в'язниці.

За відповідний законопроєкт №2654 проголосували 315 депутатів. Із його текстом можна ознайомитися на сайті парламенту.

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Стосуватимуться зміни як порушення правил охорони мереж, так і навмисного пошкодження.

Перше тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб покарання – у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, наразі неоподаткований мінімум дорівнює 17 гривень.

Щодо пошкодження мереж, то штрафи зростуть у рази. Вони не переглядалися із 2001 року. Раніше такий злочин карався штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі.

Тепер же може тягти за собою і позбавлення волі, якщо пошкодження призвели до зникнення телекомунікаційних послуг.

Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, – карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.