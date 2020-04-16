Рада поддержала увеличение штрафов за повреждение телекоммуникаций

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Следовательно, умышленное повреждение проводов может нести за собой даже реальный срок в тюрьме.

За соответствующий законопроект проголосовали 315 депутатов. С его текстом можно ознакомиться на сайте парламента.

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Коснутся изменения как нарушения правил охраны сетей, так и умышленного повреждения.

Первое влечет за собой наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц – наказание в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, сейчас необлагаемый минимум – 17 гривен.

Что касается повреждения сетей, то штрафы вырастут в разы. Они не пересматривались с 2001 года. Ранее такое преступление наказывалось штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы.

Теперь же может повлечь за собой и лишение свободы, если повреждения привели к исчезновению телекоммуникационных услуг.