Рада поддержала увеличение штрафов за повреждение телекоммуникаций
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Следовательно, умышленное повреждение проводов может нести за собой даже реальный срок в тюрьме.
За соответствующий законопроект проголосовали 315 депутатов. С его текстом можно ознакомиться на сайте парламента.
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Коснутся изменения как нарушения правил охраны сетей, так и умышленного повреждения.
Первое влечет за собой наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц – наказание в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Отметим, сейчас необлагаемый минимум – 17 гривен.
Что касается повреждения сетей, то штрафы вырастут в разы. Они не пересматривались с 2001 года. Ранее такое преступление наказывалось штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы.
Теперь же может повлечь за собой и лишение свободы, если повреждения привели к исчезновению телекоммуникационных услуг.
- Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, – наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
- Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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