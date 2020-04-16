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      Рада поддержала увеличение штрафов за повреждение телекоммуникаций

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      За повреждение сетей увеличат штрафы / Фото из открытых источников

      Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Следовательно, умышленное повреждение проводов может нести за собой даже реальный срок в тюрьме.

      За соответствующий законопроект проголосовали 315 депутатов. С его текстом можно ознакомиться на сайте парламента.

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      Коснутся изменения как нарушения правил охраны сетей, так и умышленного повреждения.

      Первое влечет за собой наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц – наказание в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

      Отметим, сейчас необлагаемый минимум – 17 гривен.

      Что касается повреждения сетей, то штрафы вырастут в разы. Они не пересматривались с 2001 года. Ранее такое преступление наказывалось штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы.

      Теперь же может повлечь за собой и лишение свободы, если повреждения привели к исчезновению телекоммуникационных услуг.

      • Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, – наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
         
      • Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Интернет Новости Украины Новости политики Верховная Рада Укртелеком Сеть
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