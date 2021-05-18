Заседание началось в 16:00. Народные депутаты планируют отставить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики.

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Прежде Верховная Рада заслушает отчеты министров, которых планирует уволить.

Что известно об отставке министров

Глава Министерства инфраструктуры Криклий и глава Минэкономики Петрашко написали заявления об увольнении по собственному желанию.

В то же время министр здравоохранения Степанов заявил, что он этого делать не будет. Поэтому премьер Денис Шмыгаль сам обратился в Раду с просьбой уволить чиновника. Кстати, по словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, главная причина отставки Степанова – провал вакцинации.

Кого могут назначить на вакантные должности

Министром экономики может стать глава налоговой Алексей Любченко,

министром инфраструктуры – руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков,

министром здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Заметим, Верховная Рада будет голосовать за назначение новых министров в четверг, 20 мая.

Смотрите прямую-трансляцию заседания Верховной Рады: