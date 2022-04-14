Верховная Рада запретила использование символов Z и V

14 апреля 2022 , 17:45
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Верховная Рада в четверг, 14 апреля, запретила использование символов Z и V. Их используют российские оккупанты.

Законопроект одобрили во втором чтении. "За" проголосовали 354 народных избранников.

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Запрет символики, которую используют вооруженные силы оккупанта в войне против Украины, второе чтение (354),
– сообщил Железняк.

Заметьте! Парламент Молдовы 14 апреля также окончательно запретил георгиевские ленточки и символы Z и V. Нарушителей будут ждать штрафы или общественные работы.

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Автор: Мар'яна Бекало