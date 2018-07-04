Верховная Рада определилась с наказанием для контрабандистов леса

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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"Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля необработанных лесоматериалов наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", – говорится в законе.

И само действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием предоставленной ему власти или служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.