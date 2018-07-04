Верховна Рада визначилася з покаранням для контрабандистів лісу

Верховна Рада України ухвалила законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів"

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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"Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років", – йдеться у законі.

Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням наданої їй влади чи службового становища карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.