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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Верховная Рада отравляет жизнь живым, теперь добралась и до мертвых, – эксперт

1980 Читати новину українською
Правки одиозного нардепа-ляшковца Лозового вступят в действие 15 марта
Правки одиозного нардепа-ляшковца Лозового вступят в действие 15 марта / 24 канал

Ни мертвым, ни живым парламент ничего хорошего не дает. Он полностью себя дискредитировал, так как законопроекты с каждым днем ухудшают ситуацию в стране.

Так отреагировал на нововведения относительно правил захоронения эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Новые правила захоронения: родственники будут ждать несколько недель, чтобы похоронить умершего

Изменения в Уголовный кодекс Верховная Рада приняла еще 6 октября 2017-го, а с 15 марта они вступят в силу. Теперь следователю, который будет фиксировать смерть и будет открывать уголовное производство, запретят назначать судебно-медицинскую экспертизу. Между тем обяжут обращаться за разрешением на ее проведение в суд. Решения придется ждать не менее 72 часов. Поэтому с оперативностью возникнут серьезные проблемы.

Радикальные правки нардепа Лозового вносились, чтобы усложнить следствие и облегчить жизнь коррупционерам. Зато они ударят по всем гражданам Украины. Законопроект может привести к осложнению захоронения людей, которые умирают даже дома естественной смертью. Потребность брать разрешения для экспертиз приведет к перегрузке работы судебных учреждений и моргов. Судьи уже в панике, потому что представляют, что начнется с 15 марта. Таких случаев будет тысячи по стране,
– комментирует Павловский.

По его мнению, чтобы похоронить человека, придется ждать неделями. Выплата социальной помощи на захоронение тоже будет задерживаться.

Кроме того, "правки Лозового" несут большую коррупционную угрозу, считает эксперт.

"Чтобы ускорить погребение, люди будут давать взятки судьям, экспертам, патологоанатомам. Откроется широкая коррупционная нива, на которой можно будет косить бабла очень долго и продуктивно", – добавляет Павловский.

Читайте также: ВР умышленно усложняет работу следователей поправками Лозового, – прокурор

Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Верховная Рада Законодательство
Источник: 24 канал
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