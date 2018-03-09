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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Верховна Рада отруює життя живим, тепер добралась і до мертвих, – експерт

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Правки одіозного нардепа-ляшківця Лозового вступлять у дію 15 березня
Правки одіозного нардепа-ляшківця Лозового вступлять у дію 15 березня / 24 канал

Ні мертвим, ні живим парламент нічого доброго не дає. Він повністю себе дискредитував, адже законопроекти з кожним днем погіршують ситуацію в країні.

Так відреагував на нововведення щодо правил поховання експерт з соціальних питань Андрій Павловський.

Про це йдеться в статті Катерини Петренко для сайту "24": Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого.

Зміни до Кримінального кодексу Верховна Рада прийняла ще 6 жовтня 2017-го, а з 15 березня вони набудуть чинності. Тепер слідчому, який фіксуватиме смерть і відкриватиме карне провадження, заборонять призначати судово-медичну експертизу. Натомість зобов'яжуть звертатися за дозволом на її проведення до суду. Рішення доведеться чекати не менше 72 годин. Відтак з оперативністю виникнуть серйозні проблеми.

Радикальні правки нардепа Лозового вносились, щоб ускладнити слідство й полегшити життя корупціонерам. Натомість вони вдарять по всіх громадянах України. Законопроект може призвести до ускладнення поховання людей, які помирають навіть вдома природною смертю. Потреба брати дозволи для експертиз призведе до перевантаження роботи судових установ і моргів. Судді вже в паніці, бо уявляють, що почнеться з 15 березня. Таких випадків буде тисячі по країні,
коментує Павловський.

На його думку, щоб поховати людину, доведеться чекати тижнями. Виплата соціальної допомоги на захоронення теж затримуватиметься.

Окрім того, "правки Лозового" несуть велику корупційну загрозу, вважає експерт.

"Щоб прискорити поховання, люди даватимуть хабаря суддям, експертам, патологоанатомам. Відкриється широка корупційна нива, на якій можна буде косити бабла дуже довго й продуктивно", додає Павловський.

Читайте також: ВР умисно ускладнює роботу слідчих поправками Лозового, – прокурор

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Судді Законодавство
Джерело: 24 канал
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