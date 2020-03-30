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      Верховная Рада проведет сразу два внеочередных заседания, – Разумков

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      Разумков и Арахамия заявили, что Рада проведет 2 внеочередных заседания / ukrainianwall.com

      Верховная Рада Украины 30 марта проведет свое внеочередное заседание, на котором рассмотрит ряд вопросов о борьбе с коронавирусом, кадровые изменения министров и многое другое. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а впоследствии и спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Раде после этого придется собраться на еще одно внеочередное заседание.

      Дмитрий Разумков в общении с журналистами даже подчеркнул, что второе внеочередное заседание может состояться сразу же после первого, тоже 30 марта.

      К слову Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать

      И Давид Арахамия, и Дмитрий Разумков рассказали, что во время второго внеочередного заседания Рада будет рассматривать вопрос изменений в бюджет. Они будут касаться питания военнослужащих.

      Армия не может питаться, так там была задержка с реформой питания. Это не вошло в этот пакет, который ночью зашел в Раду. Поскольку уже сформирована повестка дня, мы сделаем еще одно внеочередное заседание,
      – рассказал Давид Арахамия.

      Он подчеркнул, что технически это будет еще одна сессия по одному вопросу, которая может состояться в тот же день. Разумков со своей стороны отметил, что это в рамках регламента работы Рады.

      Что известно о проблемах с питанием военных?
      Из-за проблемы с реформой питания и одновременной эпидемии коронавируса в Украине возникла настоящая проблема с питанием.

      Изменения в госбюджет относительно питания военных являются лишь формальным, но необходимым моментом. Они не предусматривают дополнительных выплат, а только урегулируют вопрос с выделенными на это деньгами у Министерства обороны.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Верховная Рада Новости политики Карантин в Украине 2020 Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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