Верховная Рада проведет сразу два внеочередных заседания, – Разумков

Верховная Рада Украины 30 марта проведет свое внеочередное заседание, на котором рассмотрит ряд вопросов о борьбе с коронавирусом, кадровые изменения министров и многое другое. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а впоследствии и спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Раде после этого придется собраться на еще одно внеочередное заседание.

Дмитрий Разумков в общении с журналистами даже подчеркнул, что второе внеочередное заседание может состояться сразу же после первого, тоже 30 марта.

К слову Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать

И Давид Арахамия, и Дмитрий Разумков рассказали, что во время второго внеочередного заседания Рада будет рассматривать вопрос изменений в бюджет. Они будут касаться питания военнослужащих.

Армия не может питаться, так там была задержка с реформой питания. Это не вошло в этот пакет, который ночью зашел в Раду. Поскольку уже сформирована повестка дня, мы сделаем еще одно внеочередное заседание,

– рассказал Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что технически это будет еще одна сессия по одному вопросу, которая может состояться в тот же день. Разумков со своей стороны отметил, что это в рамках регламента работы Рады.

Что известно о проблемах с питанием военных?

Из-за проблемы с реформой питания и одновременной эпидемии коронавируса в Украине возникла настоящая проблема с питанием.



Изменения в госбюджет относительно питания военных являются лишь формальным, но необходимым моментом. Они не предусматривают дополнительных выплат, а только урегулируют вопрос с выделенными на это деньгами у Министерства обороны.