Верховна Рада проведе одразу два позачергові засідання, – Разумков

Верховна Рада України 30 березня проведе своє позачергове засідання, на якому розгляне низку питань про боротьбу з коронавірусом, кадрові зміни міністрів і багато іншого. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а згодом і спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Раді після цього доведеться зібратися на ще одне позачергове засідання.

Дмитро Разумков у спілкуванні з журналістами навіть підкреслив, що друге позачергове засідання може відбутися одразу ж після першого, теж 30 березня.

До слова Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: де проведуть та що розглядатимуть

І Давид Арахамія, і Дмитро Разумков розповіли, що під час другого позачергового засідання Рада розглядатиме питання змін до бюджету. Вони стосуватимуться харчування військовослужбовців.

Армія не може харчуватися, оскільки там була затримка з реформою харчування. Це не зайшло у цей пакет, який вночі зайшов в Раду. Оскільки вже сформовано порядок денний, ми зробимо ще одне позачергове засідання,

– розповів Давид Арахамія.

Він підкреслив, що технічно це буде ще одна сесія з одного питання, яка може відбутися того ж самого дня. Разумков зі свого боку зазначив, що це у межах регламенту роботи Ради.

Що відомо про проблеми з харчуванням військових?Через проблеми з реформою харчування та одночасною епідемією коронавірусу в Україні виникла справжня проблема з харчуванням.



Зміни до держбюджету щодо харчування військових є лише формальним, але необхідним моментом. Вони не передбачають додаткових виплат, а лише врегульовують питання з передбаченими на це грошима у Міністерства оборони.