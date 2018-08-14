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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Верховная Рада собирается закупить колючую проволоку

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Верховная Рада собирается закупить колючую проволоку
Верховная Рада собирается закупить колючую проволоку / Фото из открытых источников

Управление делами Верховной Рады заключило договор на закупку "проволочного барьера" и его установки с целью охраны здания комитетов.

Об этом сообщило Hromadske со ссылкой на систему госзакупок Prozorro.

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Закупка была допороговой – то есть, стоимость товаров или услуг ниже установленного в действующем законодательстве порога – лишь на 26 тысяч 120 гривен, а поэтому провели ее без аукциона. ООО "Эскон Групп" должен поставить для ВР спиральный барьер безопасности, то есть колючую проволоку, и установить забор во внутреннем дворике дома по улице Банковая 6-8, по этому адресу расположены комитеты парламента и его приемная, за 22 тысячи 800 гривен.


Закупка была допороговой – лишь на 26 тысяч 120 гривен

К слову, "Опендатабот" удостоверяет, что до начала 2018 года "Эскон Групп" имело другое название и специализировалось на рекламных услугах.

Теги: Новости Украины ProZorro Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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