Верховна Рада збираєтсья закупити колючий дріт

Управління справами Верховної Ради уклало договір на закупівлю "дротового бар’єру" та його встановлення з метою охорони будівлі комітетів.

Про це повідомило Hromadske з посиланням на систему держзакупівель Prozorro.

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Закупівля була допороговою – тобто, вартість товарів чи послуг є нижчою за встановлений у чинному законодавстві поріг – лише на 26 тисяч 120 гривень, а тому провели її без аукціону. ТОВ "Ескон Груп" має поставити для ВР спіральний бар’єр безпеки, себто колючий дріт, та встановити огорожу у внутрішньому дворику будинку по вулиці Банкова 6-8, за цією адресою розташовані комітети парламенту та його приймальня, за 22 тисячі 800 гривень.



Закупівля була допороговою – лише на 26 тисяч 120 гривень

До слова, "Опендатабот" засвідчує, що до початку 2018 року "Ескон Груп" мало іншу назву та спеціалізувалось на рекламних послугах.