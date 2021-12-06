Верховный Суд окончательно подтвердил приговор Виктору Януковичу за госизмену

Верховный Суд оставил в силе приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Апелляцию адвокатов оставили без удовлетворения.

Решение о кассационных жалобах адвокатов судьи объявили 6 декабря. Они постановили оставить в силе приговор Оболонского райсуда Киева от 24 октября 2019 года, а также определения апелляционных судов.

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ВС отказал в отводе одного из судей, как того просили адвокаты

Суд вынес приговор Оболонского райсуда Киева, определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит,

– объявил председательствующий судья.

Во время заседания ВС рассмотрел заявление Виктора Януковича об отказе от адвокатов, а также ходатайство об отводе одного из судей – Николая Мазура. В этом было отказано.

Янукович хотел отказаться от адвокатов

Беглец хотел отказаться от государственного адвоката и платных. Янукович заявил, что ищет адвоката, который бы продолжал его защищать при рассмотрении кассационных жалоб. Суд в свою очередь просили объявить перерыв в рассмотрении на время поисков нового защитника.

Янукович хочет сконцентрироваться на иске в ЕСПЧ

Осужденный за госпредательство Янукович заявил, что рассматривает "альтернативный вариант" своего участия в процессе и якобы даже обратился в посольство Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.

Адвокат Виталий Сердюк в фейсбуке написал, что адвокатов отозвали "из-за невозможности обеспечить права на защиту". Мол, теперь его клиент хочет сконцентрироваться на исках в международные инстанции, в частности, Европейский суд по правам человека, а также дела по Майдану.

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Коротко о приговоре Януковичу за госпредательство:

В январе 2019 года Виктора Януковича приговорили к 13 годам заключения за государственную измену.

Также шла речь о сотрудничестве с Россией в ведении агрессивной войны против Украины.

Защитники экс-президента несколько раз подавали апелляции на это решение. Последнее обращение поступило в Верховный Суд.

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