Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу
Третья судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины отложила заседание о рассмотрении кассации на приговор по делу о государственной измене Виктора Януковича. Судьи таким образом удовлетворили ходатайство защиты президента-беглеца.
Источник:пресс-служба Верховного суда Украины
Новая дата проведения заседания – 16 августа. Такую информацию 17 мая обнародовали на сайте Верховного суда.
Напомним, в марте СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова и ряда экс-чиновников
Кассацию на приговор Януковичу рассмотрят в августе
Адвокаты Януковича подали в Верховный суд ходатайство о переносе слушания по кассации на приговор бывшему президенту по делу о государственной измене.
Верховный суд (Третья судебная палата Кассационного уголовного суда) согласился перенести заседание:
- "Согласно требованиям УПК Украины и с учетом практики ЕСПЧ".
- И "для обеспечения соблюдения права осужденного на участие в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи".
Следующее заседание по этому делу назначено на 12 часов 16 августа.
Коротко о приговоре Януковичу по делу о государственной измене
Бывшего президента Украины Виктора Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный Суд. Тот в 2010 году признал неконституционной реформу Конституции 2004 года, которая ограничивала полномочия главы государства.
- 24 января 2019 Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене.
- А также в содействии подготовке и развязывания войны против Украины.
- Приговор Януковичу вынесли заочно – 13 лет лишения свободы.
Янукович, напомним, скрывается в России. Из Украины он сбежал в разгар Революции Достоинства – в феврале 2014.
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