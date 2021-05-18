Третья судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины отложила заседание о рассмотрении кассации на приговор по делу о государственной измене Виктора Януковича. Судьи таким образом удовлетворили ходатайство защиты президента-беглеца.

Новая дата проведения заседания – 16 августа. Такую информацию 17 мая обнародовали на сайте Верховного суда.

Напомним, в марте СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова и ряда экс-чиновников

Кассацию на приговор Януковичу рассмотрят в августе

Адвокаты Януковича подали в Верховный суд ходатайство о переносе слушания по кассации на приговор бывшему президенту по делу о государственной измене.

Чем это ходатайство обосновано? Мол, в России действует временное ограничение въезда иностранных граждан, а потому адвокат подсудимого "не имел возможности обеспечить участие Януковича в судебном заседании".

Верховный суд (Третья судебная палата Кассационного уголовного суда) согласился перенести заседание:

"Согласно требованиям УПК Украины и с учетом практики ЕСПЧ".

И "для обеспечения соблюдения права осужденного на участие в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи".

Следующее заседание по этому делу назначено на 12 часов 16 августа.

Коротко о приговоре Януковичу по делу о государственной измене

Бывшего президента Украины Виктора Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный Суд. Тот в 2010 году признал неконституционной реформу Конституции 2004 года, которая ограничивала полномочия главы государства.

24 января 2019 Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене.

А также в содействии подготовке и развязывания войны против Украины.

Приговор Януковичу вынесли заочно – 13 лет лишения свободы.

Янукович, напомним, скрывается в России. Из Украины он сбежал в разгар Революции Достоинства – в феврале 2014.