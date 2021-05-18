Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду України відклала засідання про розгляд касації на вирок у справі про державну зраду Віктора Януковича. Судді у такий спосіб задовольнили клопотання захисту президента-втікача.

Нова дата проведення засідання – 16 серпня. Таку інформацію 17 травня оприлюднили на сайті Верховного суду.

Нагадаємо, у березні РНБО ввела санкції до Януковича, Азарова та низки ексвисокопосадовців

Касацію на вирок Януковичу розглянуть у серпні

Адвокати Януковича подали до Верховного суду клопотання про перенесення слухання щодо касації на вирок колишньому президентові у справі про державну зраду.

Чим це клопотання обгрунтоване? Мовляв, в Росії діє тимчасове обмеження в'їзду іноземних громадян, а тому адвокат підсудного "не мав можливості забезпечити участь Януковича у судовому засіданні".

Верховний суд (Третя судова палата Касаційного кримінального суду) погодився перенести засідання:

"Відповідно до вимог КПК України та з урахуванням практики ЄСПЛ".

І "задля забезпечення дотримання права засудженого на участь у розгляді кримінального провадження в режимі відеоконференцзв'язку".

Наступне засідання у цій справі призначене на 12 годину 16 серпня.

Коротко про вирок Януковичу у справі про державну зраду

Колишнього президента України Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний Суд. Той у 2010 році визнав неконституційною реформу Конституції 2004 року, яка обмежувала повноваження глави держави.

24 січня 2019 Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді.

А також у сприянні підготовці й розв’язання війни проти України.

Вирок Януковичу винесли заочно – 13 років позбавлення волі.

Янукович, нагадаємо, переховується у Росії. З України він втік у розпал Революції Гідності – в лютому 2014.

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