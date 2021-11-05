В Апелляционной палате ВАКС состоится повторное рассмотрение дела. Детали пока не раскрывают.

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Версия обвинения

В версии обвинения говорится, что компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила деньги для модернизации производства ООО "ЗТМК". Речь идет о сумме в размере 880 миллионов гривен.

В то же время Сивак злоупотреблял служебным положением. Он якобы растратил 492 миллиона гривен. Их перечислили в пользу третьих лиц.

В частности, деньги, которые должны были потратить на модернизацию, вместо этого направили на счета ГП "ЗТМК". Это сделали с целью задолженности последнего перед ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Холдинговая компания "Энергосеть" и ООО "Синтез Ресурс".

Также ООО "ЗТМК" погасило задолженность ГП "ЗТМК" по кредитному договору перед банком Надра и просроченную задолженность ГП "ЗТМК" за использованную электроэнергию от ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Тогда как последний платеж должна была осуществить компания Tolexis Trading Limited по условиям, предусмотренным договором основания ООО "ЗТМК",

– говорится в сообщении.

ВАКС отправил коррупционера в тюрьму

Антикоррупционный суд отправил в тюрьму экс-руководителя филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Соответствующее решение приняли 28 октября.

Срок реального наказания уменьшили с 6 лет тюрьмы до 3,5 лет.

В НАБУ отметили, что "такой приговор ВАКС в очередной раз подтверждает, что институт соглашений в Украине действительно работает. Понимая неотвратимость наказания, разоблаченные чиновники признают свою вину, заключают сделку, возмещают убытки или предоставляют ценные показания, за что и получают менее суровое наказание".

Сообщение NABU Daily by Олег Новиков

Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку

Кассационный уголовный суд отменил оправдательный приговор бывшему директору Запорожского титано-магниевого комбината Владимиру Сиваку. Судьи назначили повторное рассмотрение дела в Апелляционной палате ВАКС.

По версии обвинения, в течение 2014 – 2015 годов на модернизацию производства ООО "ЗТМК", в соответствии с Договором об учреждении, компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила 880 миллионов гривен. Однако, Сивак, злоупотребляя служебным положением и войдя в сговор с группой лиц, совершил растрату 492 миллиона гривен, перечислив их в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства направлены на счета ГП "ЗТМК" с целью погашения задолженности последнего перед ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Холдинговая компания "Энергосеть" и ООО "Синтез Ресурс".

Кроме этого ООО "ЗТМК" погасило задолженность ГП "ЗТМК" по кредитному договору перед банком Надра и просроченную задолженность ГП "ЗТМК" за использованную электроэнергию от ОАО "Запорожьеоблэнерго". Тогда как последний платеж должна была осуществить компания Tolexis Trading Limited по условиям, предусмотренным договором основания ООО "ЗТМК".