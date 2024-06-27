Верховный суд признал увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты незаконным

Верховный суд Украины принял решение об отмене постановления Верховной Рады о недоверии Валерию Пацкану и увольнении его с должности председателя Счетной палаты.

Об этом Валерий Пацкан сообщил в Facebook и опубликовал копию решения суда.

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Незаконное увольнение Пацкана

Верховный суд подтвердил незаконность выражения Верховной Радой Украины недоверия и увольнения меня с должности председателя Счетной палаты. В частности, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 "О выражении недоверия Пацкану В.В. Это очередное решение суда на пути восстановления справедливости в заказном деле против меня,

– написал Валерий Пацкан.

Он отметил, что ранее Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против него.

"Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала меня невиновным и закрыла политическое дело против меня: в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного преступления", – подчеркнул Пацкан.

Валерий Пацкан считает, что дела против него заказали те, кого Счетная палата должна была проверять на предмет злоупотреблений.

"То есть нардепы, которые давили на кнопку за мою отставку, выполняли этот заказ. Заказчики – действующие лица, которых мы должны были проверить на предмет злоупотребления и неэффективного использования бюджетных средств", – заявил Валерий Пацкан.