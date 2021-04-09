Верховный суд 6 апреля впервые принял решение о законности перехода из Московского патриархата в Православную Церковь Украины. Речь идет о религиозной общине села Сутковцы, Хмельницкой области.

От 2019 года УПЦ МП инициировала более 100 судебных процессов касательно законности изменения подчинения православных религиозных общин. Это решение стало первым официальным разрешением на переход в юрисдикцию Православной церкви Украины.

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"Впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин из РПЦ в Украине в ПЦУ принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения Русской Православной церкви в Украине против этого", – говорится в сообщении.

Детали дела

23 апреля 2019 года религиозная община села Сутковцы во время общего собрания приняла решение об уходе из Русской православной Церкви в ПЦУ.

Однако настоятель общины выступил против таких изменений. Он обратился в суд с иском, в котором требовал признать переход незаконным.

Дело рассматривал Хозяйственный суд Киева, и в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине.

Однако 6 апреля 2021 года состоялось судебное заседание уже большой палаты Верховного суда, которая пересматривала эти судебные решения в кассационном порядке. Так, по результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью,

– сообщили в Православной церкви Украины.

Таким образом, Верховный суд подтвердил законность перехода общины Сутковцев в Православную Церковь Украины.

В ПЦУ подчеркнули, что это решение должно учитываться в спорах, которые касаются переходов православных религиозных общин из Московского патриархата в ПЦУ. И также должно унифицировать подход судов к решению этих вопросов, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции.

Создание Православной церкви Украины: кратко