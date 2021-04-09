Верховный суд впервые признал законным переход из Московского патриархата в ПЦУ
Верховный суд 6 апреля впервые принял решение о законности перехода из Московского патриархата в Православную Церковь Украины. Речь идет о религиозной общине села Сутковцы, Хмельницкой области.
Источник:Православная церковь Украины
От 2019 года УПЦ МП инициировала более 100 судебных процессов касательно законности изменения подчинения православных религиозных общин. Это решение стало первым официальным разрешением на переход в юрисдикцию Православной церкви Украины.
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"Впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин из РПЦ в Украине в ПЦУ принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения Русской Православной церкви в Украине против этого", – говорится в сообщении.
Детали дела
23 апреля 2019 года религиозная община села Сутковцы во время общего собрания приняла решение об уходе из Русской православной Церкви в ПЦУ.
Однако настоятель общины выступил против таких изменений. Он обратился в суд с иском, в котором требовал признать переход незаконным.
Дело рассматривал Хозяйственный суд Киева, и в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине.
Однако 6 апреля 2021 года состоялось судебное заседание уже большой палаты Верховного суда, которая пересматривала эти судебные решения в кассационном порядке. Так, по результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью,
– сообщили в Православной церкви Украины.
Таким образом, Верховный суд подтвердил законность перехода общины Сутковцев в Православную Церковь Украины.
В ПЦУ подчеркнули, что это решение должно учитываться в спорах, которые касаются переходов православных религиозных общин из Московского патриархата в ПЦУ. И также должно унифицировать подход судов к решению этих вопросов, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции.
Создание Православной церкви Украины: кратко
- Православную церковь Украины создали 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве.
- Ее предстоятель митрополит Епифаний получил Томос об автокефалии 6 января 2019 года.
- Сейчас ПЦУ признали только 4 церкви. Последней после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского патриархата стала Кипрская церковь.
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