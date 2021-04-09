Верховний суд 6 квітня вперше ухвалив рішення про законність переходу з Московського патріархату до Православної церкви України. Мовиться про релігійну громаду села Сутківці, Хмельницької області.

Від 2019 року УПЦ МП ініціювала понад 100 судових процесів щодо законності зміни підпорядкування православних релігійних громад. Це рішення стало першим офіційним дозволом на перехід до юрисдикції Православної церкви України.

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"Вперше з початку активного процесу переходів релігійних громад України з РПЦ в Україні до ПЦУ, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної церкви в Україні проти цього", – мовиться у повідомленні.

Деталі справи

23 квітня 2019 року релігійна громада села Сутківці під час загальних зборів прийняла рішення про перехід з Російської православної Церкви до ПЦУ.

Однак настоятель громади виступив проти таких змін. Він звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати перехід незаконним.

Справу розглядав Господарський суд Києва, і в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні.

Проте 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої палати Верховного суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. Так, за результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю,

– повідомила в Православній церкві України.

Відтак Верховний суд підтвердив законність переходу громади Сутківців до Православної Церкви України.

У ПЦУ наголосили, це рішення має враховуватися у суперечках, які стосуються переходів православних релігійних громад України з Московського патріархату до ПЦУ. І також повинно уніфікувати підхід судів до розв'язання цих питань, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції.

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