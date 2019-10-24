Верховный Суд не разрешил Шокину восстановиться в должности генпрокурора

Кассационная административная палата Верховного суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности главы ГПУ. Дело в том, что суд не нашел оснований для рассмотрения по существу соответствующего иска.

Решение о Шокине объявила коллегия судей, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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На заседании не говорили о рассмотрении по существу иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения Высшего административного суда. По нему Шокину отказано в восстановлении в должности генерального прокурора.

Таким образом, в суде решили отказать в возобновлении сроков для рассмотрения дела по сути и оставить в силе предыдущее решение.

В суде объяснили, что к ним поступило заявление о возобновлении сроков рассмотрения дела Шокина, поскольку якобы были выявлены новые обстоятельства. Однако в суде утверждают, что никаких новых обстоятельств не установлено, поэтому они отказали в удовлетворении документа.

Правда, это решение защита Шокина может обжаловать в Большой палате Верховного суда.

Как Шокин пытался вернуть должность генпрокурора

Шокин занимал должность генпрокурора Украины с 10 февраля 2015 до 3 апреля 2016-го. Впервые он подал в суд в марте 2017 года, через год после своего увольнения. Тогда бывший глава ГПУ решил судиться с пятым президентом Петром Порошенко и Верховной Радой. В своем заявлении Шокин требовал признать незаконным указ президента о его увольнении и отменить постановление парламента. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность.

Свои требования экс-генпрокурор обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. А в постановлении об увольнении якобы отсутсвовали ссылки на основания для такого решения. В то же время Шокин заявил, что писал заявление об отставке не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 Высший административный суд дважды отказал Шокину. Но в сентябре 2019-го бывший генпрокурор вновь решил судиться. Его иск на сайте Верховного суда находился в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. В своем иске к Порошенко и Верховной Раде Шокин снова просит "о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам". Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, – "о признании незаконным и отмене решения".

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Скандальная отставка Шокина и Трамп

В последнее время в СМИ имя Шокина вспоминают в контексте истории с закрытием дела украинской газовой компании Burisma, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена – Хантер (он в свое время занимал должность в совете директоров Burisma). Журналисты пишут, что Шокина якобы уволили с должности генпрокурора за принципиальную позицию и нежелание прекращать расследование. В частности, Джо Байден рассказывал, что угрожал украинской власти не дать кредит, если они не освободят Шокина.

Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына. Кроме того, в разговоре с Президентом Украины Зеленским хозяин Белого дома сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина и попросил президента Украины разобраться с ситуацией. Также он жалеет, что Шокина уволили. Из-за этого телефонного разговора служащий американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.

Освобождение Шокина: 16 февраля 2016 Порошенко попросил его уйти с должности, поскольку, по его словам, ГПУ "не смогла заручиться доверием общества". Шокин написал заявление. После этого Верховная Рада его уволила.