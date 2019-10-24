Верховний Суд не дозволив Шокіну поновитися на посаді генпрокурора

Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну у поновленні його на посаді голови ГПУ. Річ у тім, що суд не знайшов підстав для розгляду по суті відповідного позову.

Рішення щодо Шокіна оголосила колегія суддів, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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На засіданні не мовилося про розгляд по суті позову Шокіна про поновлення на посаді генпрокурора: суд розглядав виключно питання наявності підстав для перегляду попереднього рішення Вищого адміністративного суду. За ним Шокіну відмовлено у поновленні на посаді генерального прокурора.

Таким чином, у суді вирішили відмовити у поновленні термінів для розгляду справи по суті та залишити чинним попереднє рішення.

У суді пояснили, до них надійшла заява щодо поновлення термінів розгляду справи Шокіна, оскільки нібито було виявлено нові обставини. Однак у суді переконують, що жодних нових обставин встановлено не було, тому вони відмовили у задоволенні документу.

Щоправда, це рішення захист Шокіна може оскаржити у Великій палаті Верховного суду.

Як Шокін намагався повернути посаду генпрокурора

Шокін займав посаду генпрокурора України з 10 лютого 2015 року по 3 квітня 2016-го. Вперше він подав до суду у березні 2017 року, за рік після свого звільнення. Тоді колишній очільник ГПУ вирішив судитися з п’ятим президентом Петром Порошенком і Верховною Радою. У своїй заяві Шокін вимагав визнати незаконним указ президента про його звільнення і скасувати постанову парламенту. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду.

Свої вимоги ексгенпрокурор обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку було порушено Конституцію: депутати голосували неособисто та невчасно. А у постанові про звільнення нібито були відсутніим посилання на підстави для такого рішення. Водночас Шокін заявив, що писав заяву про відставку не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив Шокіну. Але у вересні 2019-го колишній генпрокурор знову вирішив судитися. Його позов на сайті Верховного суду перебував у переліку справ, призначених до розгляду Касаційним адміністративним судом. У своєму позові до Порошенка та Верховної Ради Шокін знову просить "про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами". Суть позову, як зазначено в анонсі призначених до розгляду справ, – "про визнання незаконним та скасування рішення".

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Скандальна відставка Шокіна та Трамп

Останнім часом у ЗМІ ім'я Шокіна згадують в контексті історії з закриттям справи української газової компанії Burisma, в якому фігурує син ексвіцепрезидента США Джо Байдена – Хантер (він свого часу обіймав посаду в раді директорів Burisma). Журналісти пишуть, що Шокіна нібито звільнилои з посади генпрокурора через принципову позицію та небажанні припиняти розслідування. Зокрема, Джо Байден розповідав, що погрожував українській владі не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.

Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина. Крім того, у розмові із Президентом України Зеленським господар Білого дому сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна і попросив президента України розібратись з ситуацією. Також він шкодує, що Шокіна звільнили. Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а в парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.

Щодо звільнення Шокіна, то 16 лютого 2016 року Порошенко попросив його піти з посади, оскільки, за його словами, ГПУ "не змогла заручитися довірою суспільства". Шокін написав заяву. Після цього Верховна Рада його звільнила.