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      Верховный суд разрешил взыскать с России возмещение за имущество в Крыму

      16 Читати новину українською
      Верховний Суд
      Верховний Суд / Цензор.нет

      Верховный Суд Украины дал разрешение на исполнение решения Арбитражного суда в Гааге о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество.

      Речь идет о решении Апелляционного суда Гааги, который в мае 2018 года установил, что Россия на территории оккупированного Крыма, незаконно экспроприировала имущество 18 украинских структур, связанных с Игорем Коломойским, а также одного физлица – бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Своим решением суд присудил им около 130 миллионов долларов компенсации, возмещение судебных расходов на 9 миллионов долларов, а также проценты на невыплаченные суммы, которые на момент вынесения решения достигли примерно 20 миллионов долларов, информирует пресс-центр суда.

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      В июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо обратились в Апелляционный суд Киева с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение этого решения Арбитражного суда в Гааге о взыскании сумм с должника – Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество. Заявитель доказывал, что на территории Украины есть имущество должника (ч. 2 ст. 475 ГПК Украины).

      В августе 2018 года заявители подали в Апелляционный суд Киева заявление об обеспечении иска, в котором, в частности, просили наложить арест на простые именные акции ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", АО "Сбербанк" и АО "ВТБ Банк", конечными бенефициарами которых являются должник – РФ, а также любые действия, направленные на отчуждение имущества,
      – говорится в сообщении.

      Определением от 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева, действуя как суд первой инстанции, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а определением от 25 сентября 2018 года – заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда в Гааге.

      Верховный Суд рассмотрел апелляционные жалобы на упомянутые определения в открытом судебном заседании. По результатам рассмотрения, постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года провозглашено вступительную и резолютивную части:

      1. Апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года оставлено без удовлетворения, а указанное постановление Апелляционного суда от 25 сентября 2018 года оставлено без изменений;
      2. Апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда от 5 сентября 2018 года (об обеспечении иска) удовлетворены частично, а определение Апелляционного суда от 5 сентября 2018 года изменено. Заявление об обеспечении иска удовлетворить частично.

      Полный текст постановления Верховного суда будет составлен 1 февраля 2019 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Верховный суд Украины Аннексия Крыма Судьи
      Источник: 24 Канал
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